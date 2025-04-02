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Экономика

Нацбанк получит более 90 процентов прибыли Гарантийного фонда

Нацбанк получит более 90 процентов прибыли Гарантийного фонда. Решение принято общим собранием акционеров ОАО «Гарантийный фонд».

Отмечается, что по итогам 2024 года 100 процентов прибыли (более 398,9 миллиона сомов) будут направлены на выплату дивидендов.

Напомним, основными акционерами Гарантийного фонда являются Национальный банк Кыргызстана (91,22 процента) и Госагентство по управлению госимуществом (8,78 процента).

Чистая прибыль ОАО «Гарантийный фонд» в 2023 году составила 418,6 миллиона сомов. Этот показатель стал самым высоким за весь период его работы. Вся прибыль также была направлена на выплату дивидендов акционерам.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324721/
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