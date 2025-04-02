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Экономика

Кыргызстан вводит временный запрет на ввоз отдельных видов стройматериалов

Кыргызстан вводит временный запрет на ввоз отдельных видов строительных материалов. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, под запрет подпадают цемент (включая портландцемент, алюминатный и зольный цемент, кроме суперсульфатного) как в виде порошка, так и клинкера; гипсокартонные плиты и панели, не имеющие декоративной отделки (обшитые только бумагой или картоном), классифицируемые по коду ЕАЭС 6809 11 000 0.

Срок действия ограничительных мер составит шесть месяцев. Мера направлена на защиту внутреннего рынка и развитие отечественного производства.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324644/
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