10:04
USD 86.40
EUR 93.13
RUB 1.03
Экономика

Кыргызстан повысил свой международный кредитный рейтинг

Кыргызская Республика повысила свой кредитный рейтинг на уровне B+ с прогнозом «Стабильный». Об этом сообщило международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P)Global Ratings.

Как заявили в кабинете министров КР, «это значимое достижение является результатом масштабных структурных реформ, проводимых в стране и направленных на стимулирование деловой активности, поддержку стратегических отраслей, модернизацию инфраструктуры, улучшение инвестиционного климата».

В отчете S&P Global Ratings отмечается, что успешная переориентация региональной торговли и усиление внутреннего спроса позволили Кыргызстану добиться реального роста ВВП в 9 процентов за 2022–2024 годы.

Кроме того, значительный рост внутреннего потребления на 15 процентов и снижение уровня безработицы до 4 процентов в 2024 году «демонстрируют положительную динамику на рынке труда и стабильность экономической среды».

Дополнительно отмечена высокая динамика роста капитализации банковского сектора.

Агентство подчеркивает, что устойчивый демографический прирост — около 2 процентов в год — создает дополнительные предпосылки для долгосрочного экономического потенциала страны.

Стабильная фискальная позиция, умеренный уровень государственного долга и высокое качество проводимых реформ также были высоко оценены агентством.

«Присвоение рейтинга B+ является важным шагом для укрепления позиций Кыргызстана на международных финансовых рынках, открывая новые возможности для корпоративного сектора. Компании страны теперь смогут проходить международное рейтингование и привлекать финансирование за счет выхода на глобальные рынки капитала», — отметили в кабмине.

Кроме того, повышение кредитного рейтинга создает благоприятные условия для дебютного выпуска суверенных еврооблигаций и способствует дальнейшему экономическому росту и увеличению доверия международных инвесторов к Кыргызской Республике.

Справка

S&P Global Ratings — ведущее международное рейтинговое агентство, входящее в группу S&P Global (NYSE: SPGI). Агентство оценивает риски и кредитоспособность компаний, правительств и долговых обязательств, присваивая им кредитные рейтинги. Эти рейтинги служат ориентиром для инвесторов и помогают организациям привлекать капитал.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324344/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
Долгосрочный кредитный рейтинг Кыргызстана повышен до уровня В+
Вопрос присвоения суверенного кредитного рейтинга Кыргызстану обсудили в кабмине
В КР сначала отказались от услуг Standard and Poor’s, но теперь передумали
Компании США проконсультируют КР для получения суверенного кредитного рейтинга
Moody’s повысило кредитный рейтинг Кыргызстана
Аналитики оценили долгосрочные кредитные рейтинги Кыргызстана как стабильные
Кабмин хочет вывести госпредприятия на мировой рынок. Разработана программа
Кредитная история. Почему она нужна каждому и как ее не испортить
Российское агентство присвоило Кыргызстану кредитные рейтинги
Кыргызстан хочет получить суверенный кредитный рейтинг в агентстве РФ
Популярные новости
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и&nbsp;какие налоги платить Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить
Социальное жилье. Почему квартиры от&nbsp;Госипотечной компании постоянно дорожают Социальное жилье. Почему квартиры от Госипотечной компании постоянно дорожают
Мэр Бишкека поручил застраховать 100 процентов муниципального имущества Мэр Бишкека поручил застраховать 100 процентов муниципального имущества
Доллар, рубль и&nbsp;тенге вновь подорожали к&nbsp;сому. Курсы валюты на&nbsp;28&nbsp;марта Доллар, рубль и тенге вновь подорожали к сому. Курсы валюты на 28 марта
Бизнес
Совершите добро в&nbsp;Рамазан&nbsp;&mdash; оплатите фитр-садака через MegaPay Совершите добро в Рамазан — оплатите фитр-садака через MegaPay
Как стать финансово грамотным и&nbsp;обучить этому своих детей? Как стать финансово грамотным и обучить этому своих детей?
Один простой способ проявлять заботу о&nbsp;близких каждый день Один простой способ проявлять заботу о близких каждый день
Отзывы о&nbsp;Newmar Group: инновации и&nbsp;забота о&nbsp;клиенте Отзывы о Newmar Group: инновации и забота о клиенте
29 марта, суббота
10:00
Прикоснуться к истории. 10 музеев Бишкека и окрестностей столицы Прикоснуться к истории. 10 музеев Бишкека и окрестносте...
09:41
Банковское обслуживание ТСЖ обсудили в Нацбанке
09:25
Кыргызстан повысил свой международный кредитный рейтинг
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 29 марта 1962 года
08:50
Последствия землетрясений. Минстрой просит кыргызстанцев сообщать о повреждениях
28 марта, пятница
23:40
В Евросоюзе запускают единую операционную систему EU OS на базе Linux
23:24
Мотострелковая дивизия Кыргызстана совершенствует ратное мастерство
23:15
Чемпионат Азии по борьбе. Калмира Билимбек кызы завоевала бронзовую медаль
23:03
Кыргызстан — лидер в Центральной Азии по реализации Целей устойчивого развития