Кыргызстан повысил свой международный кредитный рейтинг

Кыргызская Республика повысила свой кредитный рейтинг на уровне B+ с прогнозом «Стабильный». Об этом сообщило международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P)Global Ratings.

Как заявили в кабинете министров КР, «это значимое достижение является результатом масштабных структурных реформ, проводимых в стране и направленных на стимулирование деловой активности, поддержку стратегических отраслей, модернизацию инфраструктуры, улучшение инвестиционного климата».

В отчете S&P Global Ratings отмечается, что успешная переориентация региональной торговли и усиление внутреннего спроса позволили Кыргызстану добиться реального роста ВВП в 9 процентов за 2022–2024 годы.

Кроме того, значительный рост внутреннего потребления на 15 процентов и снижение уровня безработицы до 4 процентов в 2024 году «демонстрируют положительную динамику на рынке труда и стабильность экономической среды».

Дополнительно отмечена высокая динамика роста капитализации банковского сектора.

Агентство подчеркивает, что устойчивый демографический прирост — около 2 процентов в год — создает дополнительные предпосылки для долгосрочного экономического потенциала страны.

Стабильная фискальная позиция, умеренный уровень государственного долга и высокое качество проводимых реформ также были высоко оценены агентством.

«Присвоение рейтинга B+ является важным шагом для укрепления позиций Кыргызстана на международных финансовых рынках, открывая новые возможности для корпоративного сектора. Компании страны теперь смогут проходить международное рейтингование и привлекать финансирование за счет выхода на глобальные рынки капитала», — отметили в кабмине.

Кроме того, повышение кредитного рейтинга создает благоприятные условия для дебютного выпуска суверенных еврооблигаций и способствует дальнейшему экономическому росту и увеличению доверия международных инвесторов к Кыргызской Республике.