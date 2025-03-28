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Экономика

Кыргызстан — лидер в Центральной Азии по реализации Целей устойчивого развития

Кыргызстан занимает 45-е место в Глобальном рейтинге по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) и является лидером в Центральной Азии. Об этом заявил первый заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов сегодня, 28 марта, на национальной консультации, посвященной подготовке 2-го Национального добровольного обзора (НДО).

По его словам, Минэкономики активно координирует усилия в сфере устойчивого развития, уделяя особое внимание экономическому росту, социальной справедливости и экологической устойчивости.

В ходе консультации заместители министров профильных ведомств представили анализ ситуации в сферах экономики, социальной политики, экологии и государственного управления. Среди ключевых направлений — расширение доступа к образованию и цифровым технологиям, поддержка уязвимых групп населения и преодоление социального неравенства.

Консультация стала важным этапом подготовки НДО, который КР представит в июле на Политическом форуме высокого уровня ООН. Министерство продолжает работу по укреплению государственной политики в области устойчивого развития, обеспечивая экономическую стабильность и благополучие граждан.

В мероприятии приняли участие депутаты Жогорку Кенеша, представители администрации президента, государственных органов, международных организаций, бизнеса и гражданского общества. Участники подчеркнули необходимость консолидации усилий для достижения целей повестки — 2030.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324323/
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