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Экономика

Стоимость унции золотого слитка от Нацбанка КР достигла исторического максимума

Цена на золото в Кыргызстане достигла исторического максимума, взлетев до отметки 267 тысяч 94,5  сома за унцию. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Согласно его статистике, нынешняя стоимость является рекордной.

С начала 2024 года цена унции золота выросла на 33 тысячи 777 сомов. Так, 8 января 2025-го унция драгоценного металла стоила 233 тысячи 317 сомов.

На мировых биржах унция золота также достигла рекордной стоимости согласно статистике TrandingView. В настоящее время она торгуется по $3 тысячи 72, что в пересчете по официальному курсу НБ КР  составляет 265 тысяч 728 сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324292/
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