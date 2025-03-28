Кыргызстан занял лидирующие позиции среди стран Евразийского экономического союза в сфере интеграции QR-кодов в платежные системы. Об этом сообщили в Национальном банке.

Согласно данным системы оператора взаимодействия, проведено 99,7 миллиона платежей на общую сумму 141,2 миллиарда сомов.

Отмечается, что значительная часть из них приходится на государственные и муниципальные платежи за услуги — 6,4 миллиона транзакций на 4,4 миллиарда сомов.

Проект по созданию единого платежного пространства с использованием QR-кодов запущен в мае 2022 года. С тех пор по 1 марта 2025-го банки и платежные организации установили 60,1 тысячи QR-кодов в торговых точках по всей стране.