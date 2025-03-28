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Экономика

Устойчивость финансового сектора в Кыргызстане обсудили Нацбанк и миссия МВФ

Устойчивость финансового сектора в Кыргызстане обсудили Национальный банк и миссия МВФ, сообщил регулятор.

Миссия Международного валютного фонда во главе с Николозом Гигинеишвили завершила свою работу в нашей республике.

Председатель НБ КР Мелис Тургунбаев, также являющийся управляющим от Кыргызстана в МВФ, и делегация обсудили текущую денежно-кредитную политику, устойчивость финансового сектора, а также меры по обеспечению макроэкономической стабильности в стране.

Основное внимание также уделено анализу макроэкономической ситуации и обсуждению экономической политики, направленной на устойчивое развитие.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324201/
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