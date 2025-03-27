В Кыргызстане планируют построить шесть подстанций в 2025 году

В Кыргызстане планируют построить шесть подстанций 110 киловольт и 35 киловольт в 2025 году за счет собственных средств. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «НЭСК».

По ее данным, речь о строительстве:

второй очереди подстанции 110/10 киловольт «Алтын-Казык» в Бишкеке;

подстанции 110/35/10 киловольт «Дача» в Джалал-Абадской области:

подстанции 110/35/10 киловольт «Промышленная» в Баткенской области;

подстанции 110/35/10 киловольт «Кур-Терек» в Нарынской области;

подстанции 35/10 киловольт «Талды-Суу» в Нарынской области;

подстанции 35 киловольт «Абшыр» в Ошской области.

Планируется замена деревянных опор на железобетонные с переводом устаревших проводов на самонесущие провода марки СИП напряжением 10 киловольт — 178 километров, напряжением 0,4 киловольта — 410 километров.