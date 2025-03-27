Первый пошел. Компания Ariston заявила о готовности вернуться в РФ и работать

Итальянская компания Ariston заявила о готовности вернуться в Россию и продолжать работу. Исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони заявил, что компания возобновит сотрудничество с менеджментом российского подразделения. Его слова приводит MarketScreener.

Компания по производству водонагревателей вновь получила в распоряжение свое российское подразделение после того, как президент России Владимир Путин аннулировал принятое в прошлом году решение о его изъятии.

«26 марта 2025 года указ президента Российской Федерации № 176 восстановил Ariston Holding N.V. в правах собственности и полном управлении акциями ее российского дочернего предприятия», — говорится в заявлении компании.

«Мы намерены возобновить деятельность совместно с нашей российской командой, полностью соблюдая действующие санкции, и продолжить нашу историю в этой стране», — сказал Паоло Мерлони.

Также в компании сообщили, что совет директоров пересмотрит принятое ранее решение от августа прошлого года о выводе российского подразделения Ariston Thermo Rus из консолидированной отчетности и признании сопутствующих убытков.

Стало известно, что Владимир Путин подписал указ, которым отменил решение о передаче российских активов Ariston во временное управление компании «Газпром бытовые системы».