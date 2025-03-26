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Экономика

Минэкономики КР разрабатывает систему электронной очереди для фур на границах

Минэкономики представило проект постановления, направленный на внедрение системы электронной очереди для грузовых автомобилей на границе Евразийского экономического союза. Целями нововведения являются оптимизация процесса пересечения границы, сокращение времени ожидания и повышение эффективности экспортных операций.

Как отмечается в справке-обосновании, действующие административные барьеры, многоконтрольность и недостаточная цифровизация процессов в пунктах пропуска не позволяют эффективно использовать существующую инфраструктуру и замедляют внешнеторговые операции.

По заверению ведомства, внедрение электронной очереди призвано решить эти проблемы путем создания электронной платформы для предварительной регистрации грузовиков, товаров и водителей, а также создания необходимой физической инфраструктуры.

Проект постановления разработан в рамках реализации Концепции развития таможенной службы Кыргызской Республики на 2022-2024 годы и является развитием пилотного проекта, успешно проведенного на пункте пропуска «Кызыл-Кия — автодорожный». Пилотный проект показал положительные результаты, устранив скопление грузовиков и сделав процесс прохождения границы более прозрачным и предсказуемым.

В настоящее время ведется анализ работы системы электронной очереди и вносятся корректировки для ее улучшения. Учитывая успех пилотного проекта, планируется масштабирование системы на другие пункты пропуска на границе ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324007/
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