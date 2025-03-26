Выручка резидентов Парка высоких технологий достигла 11,4 миллиарда сомов

Парк высоких технологий подвел итоги работы за 2024 год, отметив значительный рост ключевых показателей. Глава кабмина Адылбек Касымалиев посетил ПВТ, где ознакомился с достижениями и перспективами развития IT-сектора страны. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Директор Парка высоких технологий Азис Абакиров представил главе кабмина отчет, подчеркнув вклад резидентов парка в цифровую экономику Кыргызстана. В мероприятии также приняли участие представители IT-компаний и стартапов.

Согласно представленным данным, выручка резидентов ПВТ в 2024 году достигла 11 миллиардов 400 миллионов сомов, при этом 94 процента от этой суммы составил экспорт. В 2023-м выручка парка составляла 7 миллиардов 800 миллионов сомов.

Экспорт IT-услуг за 2024 год достиг 10 миллиардов 670 миллионов сомов, что составляет 93,6 процента от общей выручки.

Ключевые показатели ПВТ за 2024 год:

количество резидентов: 477 компаний (в 2023 году — 383 компании);

выручка: 11 миллиардов 400 миллионов сомов (в 2023-м — 7 миллиардов 800 миллионов сомов);

рабочие места: 2 тысячи 859 (в 2023 году — 2 тысячи 417).

Выплаты в государственный бюджет за 2024 год: Общий объем выплат: 304 миллиона 700 тысяч сомов, в том числе:

социальные отчисления: 105 миллионов 500 тысяч сомов;

подоходный налог: 199 миллионов 200 тысяч сомов;

фонд оплаты труда: 3 миллиарда 800 миллионов сомов.

Количество резидентов парка увеличилось на 24,5 процента, а выручка выросла на 46 процентов по сравнению с 2023 годом. Количество рабочих мест также продемонстрировало рост на 18 процентов.