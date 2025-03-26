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Экономика

В Минприроды рассказали, на каком этапе разработка месторождения Кызыл-Омпол

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев на брифинге рассказал, на каком этапе сейчас разработка титаномагнетитового месторождения Кызыл-Омпол.

Он напомнил, что в прошлом году снят мораторий на разработку урановых и ториевых месторождений. Тогда в Жогорку Кенеше пояснили, что это делается для того, чтобы добывать титаномагнетит, сопутствующий с ураном и торием в недрах.

«В сентябре 2024 года выдано две лицензии «Кыргызалтыну», и сейчас открытое акционерное общество ведет дополнительную геологоразведку и совместно с партнерами в тестовом режиме добывает титаномагнетит. Поступило оборудование для разделения титаномагнетита в тестовом режиме», — рассказал Медер Машиев.

Он добавил, что на месторождении Кызыл-Омпол есть пять участков с титаномагнетитом, из которых только один разведан и поставлен на госбаланс.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/323982/
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