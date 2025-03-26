Разработка участка «Бозучук» на месторождении Солтон-Сары начнется в 2025 году

Разработка участка «Бозучук» на золоторудном месторождении Солтон-Сары в Нарынской области начнется в 2025 году. Об этом на брифинге сообщил министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев.

По его словам, китайская компания Zhong Ji Mining Company завершила строительство завода на руднике.

«Это «дочка» китайской государственной компании China Gold. Она обязалась добыть 3,4 тонны золота в этом году. Также есть 2-3 разведанных месторождения, на которых по разным причинам добыча задерживается», — сказал Медер Машиев.

Он рассказал, что на одном из этих месторождений — Чаарат в Чаткальском районе более 100 тонн золота. Получившая лицензию британская компания «Чаарат Заав» обещает наладить добычу золота в ближайшие 2-3 года.