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Экономика

ЕАБР поможет Кыргызстану в строительстве Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС

Министерство экономики и коммерции Кыргызстана и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали соглашение о предоставлении технического содействия в разработке предварительного технико-экономического обоснования для проекта строительства Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно договоренности, ЕАБР профинансирует подготовку предварительного ТЭО, которое позволит определить:

  • ориентировочные капитальные затраты на строительство;
  • основные технические параметры проекта;
  • экологические и социальные аспекты;
  • объем необходимой государственной поддержки.

Проект мощностью 1,3 гигаватта имеет приоритетное стратегическое значение для энергетического сектора нашей страны, отмечается в сообщении. Реализация позволит увеличить выработку электроэнергии, обеспечить растущий внутренний спрос и сократить выбросы парниковых газов.

Строительство Суусамыр-Кокомеренского каскада входит в состав проекта ЕАБР «Водноэнергетический комплекс Центральной Азии», направленного на развитие регионального сотрудничества и решение национальных социально-экономических задач.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/323914/
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