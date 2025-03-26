ЕАБР поможет Кыргызстану в строительстве Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС

Министерство экономики и коммерции Кыргызстана и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали соглашение о предоставлении технического содействия в разработке предварительного технико-экономического обоснования для проекта строительства Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно договоренности, ЕАБР профинансирует подготовку предварительного ТЭО, которое позволит определить:

ориентировочные капитальные затраты на строительство;

основные технические параметры проекта;

экологические и социальные аспекты;

объем необходимой государственной поддержки.

Проект мощностью 1,3 гигаватта имеет приоритетное стратегическое значение для энергетического сектора нашей страны, отмечается в сообщении. Реализация позволит увеличить выработку электроэнергии, обеспечить растущий внутренний спрос и сократить выбросы парниковых газов.

Строительство Суусамыр-Кокомеренского каскада входит в состав проекта ЕАБР «Водноэнергетический комплекс Центральной Азии», направленного на развитие регионального сотрудничества и решение национальных социально-экономических задач.