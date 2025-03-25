Мэр Бишкека поручил застраховать 100 процентов муниципального имущества

Мэр столицы Айбек Джунушалиев провел рабочую встречу с представителями Государственной страховой организации.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на встрече обсуждались итоги обязательного страхования жилья среди населения за первый квартал 2025 года.

Глава муниципалитета подчеркнул необходимость полного охвата страхованием муниципального имущества, а также активного продвижения обязательного страхования жилья и автогражданской ответственности.

«Не должно быть 30–40 процентов, требуйте все 100 процентов, определите и утвердите обязательства каждого», — заявил мэр.

Акимиатам поручено усилить работу с населением, довести уровень охвата страхованием до 50 процентов и вести разъяснительную кампанию.

ГСО отметила слаженность работы городских структур и обозначила приоритеты: повышение страховой грамотности и защита имущественных интересов граждан в случае ЧС и ДТП.

По итогам встречи стороны договорились о тесной координации и обмене информацией для расширения доступности страховых услуг.