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Экономика

Комбанкам КР разрешат брать комиссию за обмен долларов США старого образца

Фото C 1 мая 2025 года финансовые учреждения в Кыргызстане смогут взимать комиссию за прием и обмен старых долларов

Национальный банк Кыргызской Республики внес изменения в постановление, касающееся вывоза и обмена ветхих наличных долларов США коммерческими банками. Об этом сообщает главный регулятор страны.

Согласно новому постановлению, временное разрешение на вывоз таких купюр продлено до 1 сентября 2025 года. Ранее установленный срок истекал 1 апреля 2025-го.

Как сообщается в постановлении, продление срока вывоза ветхих долларов позволит коммерческим банкам Кыргызстана продолжить работу по оптимизации валютной структуры и избавлению от изношенных банкнот.

Важным нововведением, которое косвенно связано с вывозом ветхих долларов, является разрешение коммерческим банкам, обменным бюро и другим уполномоченным организациям устанавливать комиссии за обменные операции с долларами США старого образца. Речь идет о так называемых «белых» долларах — банкнотах, выпущенных до 2006 года, которые, несмотря на свой возраст, остаются законным платежным средством.

Согласно изменениям в положение «О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике», с 1 мая 2025 года финансовые учреждения смогут взимать комиссию за прием и обмен старых долларов. В НБ КР подчеркивают, что размер комиссии должен быть обоснованным и учитывать расходы, связанные с вывозом этих купюр за пределы страны.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/323867/
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