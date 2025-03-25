Новая ставка налога на жилье: в Бишкеке предлагают 75 сомов за квадрат

Столичная мэрия направила в Бишкекский горкенеш проект постановления о единой ставке налога на жилье в размере 75 сомов за квадратный метр.

Согласно справке-обоснованию к проекту, предлагается ввести единую ставку в размере 75 сомов за 1 квадратный метр жилой площади.

Отмечается, что до внесения изменений в налоговое законодательство ставки налога на жилую недвижимость варьировались в диапазоне от 25,2 до 63 сомов за квадратный метр и рассчитывались на основе базовой налоговой стоимости, которая зависела от рыночной цены на недвижимость.

Однако в связи с ежегодным ростом рыночной стоимости жилья из-за инфляции действующие ставки, как утверждает муниципалитет, перестали соответствовать экономической ситуации.

Мэрия приводит данные Государственного агентства по земельным ресурсам, согласно которым средняя цена за 1 квадратный метр жилья в столице на январь 2025-го составляет около 102 тысяч сомов для квартир и около 129 тысяч для частных домов. Учитывая накопленную инфляцию в 116 процентов с 2011 по 2023 год, обосновывается, что «средняя действующая ставка налога на жилые здания и помещения может составлять около 95 сомов».

По информации муниципалитета, предлагаемая ставка в 75 сомов за квадратный метр является «социально выгодным решением для большинства населения» и представляет собой «незначительное увеличение» по сравнению с действующими ставками (разница от 12 до 49,8 сома). Также отмечается, что предлагаемая ставка не превышает установленный Налоговым кодексом предел в 100 сомов за квадратный метр.

В документе напоминается, что кодекс предусматривает льготы по налогу на имущество для владельцев жилья. Налогом не облагаются жилые и дачные дома площадью до 150 квадратных метров, а также квартиры площадью до 80 квадратных метров.