Социальное жилье. Почему квартиры от Госипотечной компании постоянно дорожают

Государственная ипотечная компания продает квартиры свыше $1 тысячи 400 за квадратный метр, хотя ранее заявляли, что цель ГИК — не заработать деньги, а обеспечить всех граждан Кыргызстана жильем, поэтому цена за квадратный метр жилья установлена в $550. Позднее сообщили, что цена поднимется до $650 в связи с подорожанием стройматериалов.

В итоге оказалось, что Госипотечная компания продает жилье дороже, чем некоторые стройкомпании. Об этом журналист 24.kg поговорил с заместителем председателя правления Государственной ипотечной компании Тилеком Джеембаевым.

Фото Фото из интернета. Заместителт председателя правления Государственной ипотечной компании Тилек Джеембаев

— Сколько квартир в 2025 году получат граждане через Государственную ипотечную компанию?

— Мы планируем в 2025 году участникам нашей программы, которые стоят в очереди, передать около 7 тысяч квартир. Около 4 тысяч в Бишкеке и 3 тысячи в регионах — Джалал-Абаде, Сузакском районе и Караколе.

— Насколько увеличилась очередь ГИК после объявления направления «Долевое строительство»?

— В целом с 2022 года растет доверие населения к программе. Срок ипотеки увеличили с 15 до 25 лет, снизили процентную ставку с 8-14 процентов до 4-8 процентов годовых. Это и рост ежемесячных доходов граждан увеличили число желающих получить жилье.

Количество заявок выросло с 6 тысяч на начало действия программы «Мой дом» (2021-2025 годы) до почти 41 тысячи.

— Ранее говорилось, что в Бишкеке цена за квадратный метр жилья по госипотеке установлена в $550 за квадратный метр. Позже стало известно, что ГИК продает квартиры и по $1 тысяче 450. Хотелось бы уточнить, откуда такие цены?

— В конце 2022 года и начале 2023-го, когда мы только развивать строительство, он предварительно оценивалось в $550 за квадратный метр. Но за два года его стоимость резко возросла. Подорожали строительные материалы, стоимость оплаты труда. В декабре мы передали владельцам ключи от квартир, квадратный метр которых стоил $550. В апреле будет сдача ипотечных квартир, в них квадратный метр уже $650. Эти квартиры завершены под ключ. С марта для очередников это жилье уже $750 за квадрат.

То есть в среднем мы делаем наценку около 8-9 тысяч сомов. Это связано с тем, что наша процентная ставка ниже учетной ставки Национального банка. Тилек Джеембаев

Соответственно, она ниже уровня инфляции. То есть мы закладываем тот запас, который не даст обесценить те средства, которые мы сегодня вложили и возвращать будем в течение 25 лет. Эта разница компенсирует разрыв, который образуется.

Дороже жилье стоит по направлению «Долевое строительство». Стоимость квадратного метра жилья по этому направлению начинается с $850 за квадратный метр и варьируется в зависимости от адреса и сложности проекта, поскольку это зависит от геологии участков. Могут быть разные категории грунта. Если это слабая категория, то необходимо усиление конструкции, усиление фундамента. Мы несем дополнительные затраты. Также цена зависит от наличия или отсутствия каких-либо коммуникаций, особенно это касается тепла. Ну и, зависит от района.

Вообще, по каждому адресу половина жилого фонда предусмотрена для очередников, другая — для дольщиков. Все очередники получают жилье по цене $750 за квадратный метр, не важно это будет отдаленный район, пригород или золотой квадрат. А дольщики купят по цене ближе к рыночной. То есть цены у нас для дольщиков по всем адресам разные.

— Расскажите о ценах на госпотечное жилье по всей стране. Как и кем она определяется?

В регионах квадратный метр жилья стоит в среднем на $50 дороже. Все из-за строительных материалов, которые туда приходится доставлять.

— Предыдущая программа ГИК была выполнена и закрыта раньше времени. Расскажите о планах на будущее.

— К 2030 году мы планируем построить не менее 100 тысяч квартир. Ведь очередь на получение ипотечного жилья тоже растет. Мы наращиваем объемы строительства. Сейчас по всей стране строится около 62 тысяч квартир, а в очереди стоит 41 тысяча граждан.

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По всем этим адресам — 2 тысячи 130 квартир. Все они у нас объединены в один пилотный проект, когда мы только внедрили «Долевое строительство. То есть половину этих квартир предоставили под долевое строительство, половину получили и получат очередники.

— Некоторые стройкомпании передали ГИК квартиры. Какие это компании и сколько жилья передали в общем?

— Это разные стройкомпании, не будем на названиях останавливаться. Мы можем озвучить некоторые из них. Например,больше всего — 720 квартир нам передали в жилом комплексе «Олокон» по южной магистрали от «Кут Строй». В общем примерно 1 тысяча 80 квартир нам передадут до конца 2027 года, в зависимости от сроков завершения строительства. Выдавать гражданам будем по программе «Долевое строительство».

Мы не будем их выдавать очередникам. Потому что заявленная цена для очередников — $750. А стоимость этих квартир намного выше и они под самоотделку. То есть граждане должны делать ремонт за свой счет. У очередников это может вызвать негодование.