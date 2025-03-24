Кыргызстан стал единственной страной, куда денежные переводы из России выросли. Об этом сообщает «РБК».

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Уточняется, что денежные переводы из РФ в соседние государства выросли только в КР.

За 11 месяцев объем денежных переводов из России в соседние страны снизился, следует из данных центральных банков Казахстана, Грузии, Армении и Азербайджана, отмечается в сообщении.

Объем переводов уменьшился:

в Армению — на 13 процентов ($3,2 миллиарда в январе — ноябре 2024 года против $3,6 миллиарда в январе — ноябре 2023-го);

в Казахстан — на 44 процента в долларах, в тенге — на 43 процента;

в Грузию — на 65 процентов.

Единственное государство, в которое объем переводов увеличился, — Кыргызстан (на 12 процентов, почти до $2,6 миллиарда).