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Экономика

Кыргызстан стал единственной страной, куда денежные переводы из России выросли

Кыргызстан стал единственной страной, куда денежные переводы из России выросли. Об этом сообщает «РБК».

«РБК»
Фото «РБК»

Уточняется, что денежные переводы из РФ в соседние государства выросли только в КР.

За 11 месяцев объем денежных переводов из России в соседние страны снизился, следует из данных центральных банков Казахстана, Грузии, Армении и Азербайджана, отмечается в сообщении.

Объем переводов уменьшился:

  • в Армению — на 13 процентов ($3,2 миллиарда в январе — ноябре 2024 года против $3,6 миллиарда в январе — ноябре 2023-го);
  • в Казахстан — на 44 процента в долларах, в тенге — на 43 процента;
  • в Грузию — на 65 процентов.

Единственное государство, в которое объем переводов увеличился, — Кыргызстан (на 12 процентов, почти до $2,6 миллиарда).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/323697/
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