14:54
USD 85.91
EUR 93.34
RUB 1.03
Экономика

Выпуск промышленного производства Кыргызстана вырос до 14,7 процента — ЕАБР

Выпуск промышленного производства Кыргызстана вырос до 14,7 процента в январе-феврале этого года. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития.

Уточняется, что такие данные зафиксированы после 10,7 процента в первый месяц 2025-го.

По сведениям ЕАБР, пищевая отрасль (55,1 процента) и энергосектор (19,6 процента) продолжают составлять основу роста промышленности.

В феврале производство основных металлов вышло в зону роста (18,2 процента после снижения на 8,3 процента месяцем ранее).

Для дальнейшего укрепления внутреннего производства кабмин планирует реализовать 128 инвестиционных проектов в текущем году, напомнили в банке. По мнению экспертов, их успешная реализация повысит потенциал для наращивания промышленного выпуска страны.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/323694/
просмотров: 435
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане начнут производить бензин Аи-92 и Аи-95
На 8,7 процента вырастет экономика Кыргызстана в 2025 году — прогноз ЕАБР
В Кыргызстане рост промышленности. Экономические итоги февраля 2025 года
Объем ВВП Кыргызстана достиг 205,5 миллиарда сомов за два месяца 2025 года
Объем новых кредитов, выданных банками Кыргызстана, вырос на 44 процента
В январе в Кыргызстане произведено товаров более чем на 46 миллиардов сомов
Объем промышленного производства в Кыргызстане увеличился на 5,5 процента
Более 90 процентов инвестиций стран Залива направлено в Центральную Азию
В Кыргызстане объем новых кредитов, выданных банками, вырос на 39,9 процента
Узбекский производитель химической продукции планирует открыть филиал в КР
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане отменили ЭТТН: что должны запомнить налогоплательщики В Кыргызстане отменили ЭТТН: что должны запомнить налогоплательщики
Единая налоговая декларация. Кому в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;как ее&nbsp;подавать в&nbsp;2025 году Единая налоговая декларация. Кому в Кыргызстане и как ее подавать в 2025 году
Сом заметно подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курсы на&nbsp;20&nbsp;марта Сом заметно подорожал ко всем основным валютам. Курсы на 20 марта
Доллар и&nbsp;юань растут, рубль падает по&nbsp;отношению к&nbsp;сому. Курсы валюты на&nbsp;24&nbsp;марта Доллар и юань растут, рубль падает по отношению к сому. Курсы валюты на 24 марта
Бизнес
MEGA провела экскурсию для школьников в&nbsp;свой офис на&nbsp;весенних каникулах MEGA провела экскурсию для школьников в свой офис на весенних каникулах
Акция: получи 1&nbsp;литр Coca-Cola Classic в&nbsp;подарок Акция: получи 1 литр Coca-Cola Classic в подарок
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз!
RG&nbsp;Brands приглашает принять участие в&nbsp;крупнейшей благотворительной акции RG Brands приглашает принять участие в крупнейшей благотворительной акции
24 марта, понедельник
14:30
Футбольный матч Кыргызстан — Катар 25 марта. Какие улицы Бишкека перекроют Футбольный матч Кыргызстан — Катар 25 марта. Какие улиц...
14:29
Новая система выборов в парламент. Граждан приглашают на слушания
14:28
Контрабанда на границе продолжается. Депутат предлагает внести изменения в УК КР
14:00
Стадион, базар и дорога. Глава ГКНБ об обмене участками с РТ в Лейлекском районе
13:47
О преимуществах отечественного автопрома рассказали в Министерстве экономики КР