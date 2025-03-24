Выпуск промышленного производства Кыргызстана вырос до 14,7 процента в январе-феврале этого года. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития.

Уточняется, что такие данные зафиксированы после 10,7 процента в первый месяц 2025-го.

По сведениям ЕАБР, пищевая отрасль (55,1 процента) и энергосектор (19,6 процента) продолжают составлять основу роста промышленности.

В феврале производство основных металлов вышло в зону роста (18,2 процента после снижения на 8,3 процента месяцем ранее).

Для дальнейшего укрепления внутреннего производства кабмин планирует реализовать 128 инвестиционных проектов в текущем году, напомнили в банке. По мнению экспертов, их успешная реализация повысит потенциал для наращивания промышленного выпуска страны.