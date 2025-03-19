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Экономика

Нацбанк намерен убрать барьеры для женщин-предпринимателей при получении кредита

Национальный банк Кыргызстана намерен внести поправки в свои правовые акты «для стимулирования финансово-кредитных организаций в предоставлении финансирования женщинам, занимающимся предпринимательской деятельностью и малому и среднему бизнесу». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Напомним, в настоящее время в Кыргызстане действует программа по поддержке и развитию женского предпринимательства на 2022-2026 годы, целью которой является проведение реформ, мер и действий, направленных на создание благоприятных условий для инвестирования, развития женского предпринимательства, а также экономического роста через оптимизацию государственного регулирования, улучшение качества институциональной среды, формирование в регионах адекватной социальной и производственной инфраструктуры в целом.

Однако, несмотря на значительный вклад женщин в экономику страны и отдельные меры поддержки, они сталкиваются с барьерами при получении финансирования для развития своего бизнеса. По различным оценкам женщины-предприниматели, работающие в сфере микро- и малого бизнеса, испытывают сложности с предоставлением достаточного залога, подтверждением стабильного дохода и получением необходимой информации о финансовых продуктах. В результате женщины реже обращаются за кредитами и получают меньшие суммы финансирования по сравнению с мужчинами-предпринимателями, что сдерживает развитие женского предпринимательства.

Как отмечает регулятор, изменения позволят закрепить определение «женское предпринимательство» в документах. Это, в свою очередь, повысит доступность финансовых ресурсов за счет совершенствования регулирования бланковых кредитов и учета специфики женского предпринимательства.

Будут установлены нормы о разработке и внедрении банками и малым и средним бизнесом программ кредитования, ориентированных на развитие женского предпринимательства и учитывающих специфику женского предпринимательства при оценке кредитоспособности заемщиков.

Вместе с тем уточняются лимиты по бланковым кредитам, критерии оценки кредитоспособности заемщиков, требования к целевому использованию и процедуры выдачи. Это повысит эффективность и снизит банковские риски.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/323261/
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