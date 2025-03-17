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Экономика

На искусственное оплодотворение КРС из бюджета выделят 60,8 миллиона сомов

На искусственное оплодотворение крупного рогатого скота из бюджета республики выделят 60,8 миллиона сомов. Депутаты комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике одобрили финансирование. 

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на эти деньги проведет мероприятия по повышению продуктивности животных путем искусственного осеменения во всех регионах для перехода в животноводстве от количества к качеству.

Ранее на заседании парламента министр Бакыт Торобаев говорил, что гражданам бесплатно раздадут семя племенных быков.

В пресс-службе Минсельхоза отметили, что на сегодня по стране действуют 264 пункта искусственного осеменения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/323078/
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