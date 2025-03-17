На искусственное оплодотворение КРС из бюджета выделят 60,8 миллиона сомов

На искусственное оплодотворение крупного рогатого скота из бюджета республики выделят 60,8 миллиона сомов. Депутаты комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике одобрили финансирование.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на эти деньги проведет мероприятия по повышению продуктивности животных путем искусственного осеменения во всех регионах для перехода в животноводстве от количества к качеству.

Ранее на заседании парламента министр Бакыт Торобаев говорил, что гражданам бесплатно раздадут семя племенных быков.

В пресс-службе Минсельхоза отметили, что на сегодня по стране действуют 264 пункта искусственного осеменения.