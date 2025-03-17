На сельскохозяйственную перепись выделено более 277 миллионов сомов

В Кыргызстане начали подготовку к сельскохозяйственной переписи, которая запланирована на ноябрь этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета.

Отмечается, что в регионах для временного переписного персонала проходят обучающие семинары, чтобы подготовить сотрудников местных органов власти к качественному проведению сельскохозяйственной переписи.

По данным Нацстаткома, кабинет министров выделил более 277 миллионов сомов на перепись, 87,8 процента из которых уйдут на заработную плату привлеченного переписного персонала и взносы в Социальный фонд. Проводить сельскохозяйственную перепись будет 6 тысяч 791 сотрудник.

В ведомстве заметили, что сельскохозяйственная перепись проводится раз в десять лет. Ей подлежат: