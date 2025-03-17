На сельскохозяйственную перепись выделено более 277 миллионов сомов

В Кыргызстане начали подготовку к сельскохозяйственной переписи, которая запланирована на ноябрь этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета.
Отмечается, что в регионах для временного переписного персонала проходят обучающие семинары, чтобы подготовить сотрудников местных органов власти к качественному проведению сельскохозяйственной переписи.
По данным Нацстаткома, кабинет министров выделил более 277 миллионов сомов на перепись, 87,8 процента из которых уйдут на заработную плату привлеченного переписного персонала и взносы в Социальный фонд. Проводить сельскохозяйственную перепись будет 6 тысяч 791 сотрудник.
В ведомстве заметили, что сельскохозяйственная перепись проводится раз в десять лет. Ей подлежат:
- сельскохозяйственные государственные и коллективные хозяйства;
- подсобные хозяйства учебных заведений, промышленных, транспортных, строительных и других предприятий и организаций;
- крестьянские (фермерские) хозяйства;
- хозяйства индивидуальных предпринимателей;
- личные подсобные хозяйства населения (включая коллективные сады и огороды).