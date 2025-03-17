00:24
USD 87.40
EUR 95.11
RUB 1.02
Экономика

Фермерам Кыргызстана передали в лизинг 188 единиц техники с начала года

Через лизинговые проекты, реализуемые при государственной поддержке, сельским товаропроизводителям выдали 7 тысяч 73 единицы техники на 18,38 миллиарда сомов, в том числе в 2025 году — 188 единиц на 886,1 миллиона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, через банки сельским товаропроизводителям в лизинг на льготных условиях реализуют все виды сельскохозяйственной техники и оборудования для перерабатывающей промышленности на семь лет под 6 процентов годовых.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/323039/
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
На искусственное оплодотворение КРС из бюджета выделят 60,8 миллиона сомов
На сельскохозяйственную перепись выделено более 277 миллионов сомов
Фермеры смогут подавать заявки на получение земельных участков онлайн
Сельскохозяйственное страхование намерены развивать в Кыргызстане
В Кыргызстане на начало марта очистили 131,3 километра межхозяйственных каналов
Более 50 предприятий планируют запустить в 2025 году в агросекторе Кыргызстана
Кыргызстанец продал технику Сбербанка и присвоил деньги, он задержан
В 2024 году в Узбекистан экспортировано 100 тысяч тонн картофеля
Влияние климата. В Кыргызстане изменят подход к управлению посевными угодьями
Фермерам Кыргызстана выдали технику под лизинг на 18,2 миллиарда сомов
Популярные новости
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2025 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2025 год от Налоговой службы
Рубль вновь вырос в&nbsp;цене, тенге упал относительно сома. Курсы валюты на&nbsp;17&nbsp;марта Рубль вновь вырос в цене, тенге упал относительно сома. Курсы валюты на 17 марта
Цены в&nbsp;Кыргызстане. Продукты дорожают, непродовольственные товары дешевеют Цены в Кыргызстане. Продукты дорожают, непродовольственные товары дешевеют
Сом подорожал относительно всех основных валют, кроме доллара. Курсы на&nbsp;14&nbsp;марта Сом подорожал относительно всех основных валют, кроме доллара. Курсы на 14 марта
Бизнес
Депозит в&nbsp;долларах США с&nbsp;выгодной ставкой от&nbsp;O!Bank Депозит в долларах США с выгодной ставкой от O!Bank
Что делать, если рядом с&nbsp;вашим домом устанавливается сотовая вышка? Что делать, если рядом с вашим домом устанавливается сотовая вышка?
Все сервисы ГИК в&nbsp;MegaPay: оформление ипотеки в&nbsp;несколько кликов быстро и&nbsp;удобно Все сервисы ГИК в MegaPay: оформление ипотеки в несколько кликов быстро и удобно
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
18 марта, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
17 марта, понедельник
23:40
Google объявила о полном отказе от «Ассистента» в пользу Gemini
23:05
Фермерам Кыргызстана передали в лизинг 188 единиц техники с начала года
22:30
Древнейшие свидетельства бюрократии нашли археологи в иракском городе Телло
22:00
Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
21:45
Китай передал Кыргызстану спецтехнику для вызывания дождя и борьбы с вредителями