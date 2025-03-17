Фермерам Кыргызстана передали в лизинг 188 единиц техники с начала года

Через лизинговые проекты, реализуемые при государственной поддержке, сельским товаропроизводителям выдали 7 тысяч 73 единицы техники на 18,38 миллиарда сомов, в том числе в 2025 году — 188 единиц на 886,1 миллиона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, через банки сельским товаропроизводителям в лизинг на льготных условиях реализуют все виды сельскохозяйственной техники и оборудования для перерабатывающей промышленности на семь лет под 6 процентов годовых.