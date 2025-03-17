Кыргызстан и Китай намерены увеличить товарооборот до $45 миллиардов к 2030 году

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев в рамках рабочего визита в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китайской Народной Республики встретился в Урумчи с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР, секретарем партийного комитета СУАР Ма Синжуем.

В ходе встречи стороны особо отметили, что во время государственного визита президента Садыра Жапарова в Китай в феврале текущего года в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином подписано более 20 двусторонних документов и достигнуты важные соглашения по сотрудничеству. В частности, рассмотрен вопрос активизации работы по увеличению объема товарооборота между КР и Китаем до $45 миллиардов к 2030 году.

Также в ходе встречи рассмотрен вопрос ускорения строительства контрольно-пропускного пункта «Бедель» на кыргызско-китайской государственной границе, а также автодороги Барскоон — Бедель — Учтурфан — Аксу.

Напомним, что КНР предоставила кыргызской стороне грант в размере $41,408 миллиона. Эти средства предложено направить на строительство КПП «Бедель».

Также отмечено, что обеспечение полноценного функционирования и модернизации контрольно-пропускных пунктов «Торугарт» и «Иркештам» значительно поспособствует увеличению взаимной торговли между двумя странами.

Ма Синжуй обозначил, что Китай намерен увеличить объем инвестиций в Кыргызстан, и подтвердил заинтересованность китайской стороны в реализации ранее достигнутых соглашений.

Кроме того, стороны обсудили вопросы ускорения реализации ранее достигнутых соглашений об открытии новых авиарейсов Урумчи — Ош и Кашгар — Ош, заметив, что открытие дополнительных авиарейсов будет способствовать развитию торгово-экономического, туристического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

По итогам встречи стороны отметили необходимость создания рабочего механизма для взаимодействия между КР и СУАР в целях реализации ранее достигнутых соглашений в кратчайшие сроки.