Рубль вновь вырос в цене, тенге упал относительно сома. Курсы валюты на 17 марта

Фото из интернета. Российский рубль продолжает колебаться и сейчас сильно зависит от политических сообщений вокруг Украины

Официальные курсы евро и тенге снизились, российского рубля и юаня — выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают доллар в среднем по 87,31 сома, продают по 87,79 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,45 сома (без изменений).

Евро за последние сутки подешевел. Сегодня его покупают в среднем по 94,55 сома, продают по 95,55 сома. Официальный курс — 94,9182 сома (снижение — 0,18 процента).

Российский рубль заметно подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,999 сома, продают по 1,034 сома. Курс НБ КР — 1,0263 сома (скачок — 1,84 процента).

Курс казахского тенге резко снизился. Сегодня его покупают по 0,1188 сома, продают по 0,1895 сома. Официальный курс — 0,1731 сома (падение — 2,1 процента).

Китайский юань подорожал. В среднем его покупают по 12 сомов, продают по 12,4 сома. Официальный курс — 12,0716 сома (рост — 0,19 процента).