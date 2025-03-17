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Экономика

Нацбанк Казахстана запускает цифровой эквивалент инвестиционной монеты

Национальный банк Казахстана объявляет о запуске сегодня, 17 марта, проекта Gold Coin — цифрового эквивалента инвестиционной монеты. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Нацбанка Казахстана
Фото Нацбанка Казахстана

Новый инвестиционный инструмент доступен к приобретению в мобильном приложении Tabys биржи Международного финансового центра «Астана» (Astana International Exchange, AIX).

Поясняется, что цель проекта Gold Coin — предоставление гражданам РК альтернативного источника инвестирования и накопления капитала в условиях цифровой экономики и современных технологий.

Одна единица Gold Coin равна 1/20 тройской унции золота. Ее стоимость зависит от цены на золото, установленной Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA), и официального курса тенге к доллару США на день перед покупкой/ продажей.

Пользователи мобильного приложения Tabys смогут в режиме онлайн покупать, продавать и дарить Gold Coin. Также при накоплении 20 эквивалентов (единиц) Gold Coin можно обменять на физическую золотую инвестиционную монету ÚKI в территориальных филиалах Нацбанка.

Инвестиционная монета ÚKI из золота Au 999,9 номиналом 100 тенге, весом 31,1 грамма/1 тройская унция выпускается в обращение и будет доступна к покупке с сегодняшнего дня.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/322968/
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