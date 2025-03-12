09:56
USD 87.45
EUR 95.47
RUB 1.00
Экономика

Строительство ГЭС на Орто-Токойском водохранилище. Что уже сделали

Фото ОАО «Чакан ГЭС». Стоительство ГЭС на Орто-Токойском водохранилище

На Орто-Токойском водохранилище продолжаются работы по строительству новой ГЭС, принадлежащей ОАО «Чакан ГЭС». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

По ее данным, станция будет иметь установленную мощность 21 мегаватт, а ее среднегодовая выработка составит 75 миллионов киловатт-часов.

ОАО «Чакан ГЭС»
Фото ОАО «Чакан ГЭС». Стоительство ГЭС на Орто-Токойском водохранилище

В рамках проекта возведен временный городок для рабочих и строителей, построен бетонный завод. В данное время идут следующие работы:

  • выполняются строительно-монтажные работы по заливке бетона подпорной стены отводящего канала;
  • завершены работы по укреплению берега реки Чу;
  • проводятся буровые работы в тоннеле, на 10 марта пробурено 460 метров;
  • ведутся работы по прокладке дороги на верхнем гребне водохранилища.

Проект возведения ГЭС утвержден правительством Кыргызстана 30 июля 2021 года.

24 марта 2023-го между China National Machinery Industry Corporation (СNМIС) и ОАО «Чакан ГЭС» подписан контракт на строительство станции.

Срок завершения проекта — первое полугодие 2026-го.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/322477/
просмотров: 540
Версия для печати
Материалы по теме
Опыт для «Камбар-Аты — 1». Глава кабмина КР посетил Рогунскую ГЭС в Таджикистане
Французская компания обновит четвертый гидроагрегат Токтогульской ГЭС
Китайская компания модернизирует второй гидроагрегат Уч-Курганской ГЭС
Лебединовскую ГЭС ждет масштабная модернизация
Тепловизионное обследование провели на каскаде малых станций «Чакан ГЭС»
Эгерде инвестор кичи ГЭС курбаса, анын жери мамлекетке кайтарылат
Для строительства ГЭС и водохранилища в Таласском районе трансформировали земли
Минэнерго организует бесплатную экскурсию по ГЭС для всех желающих
Кыргызстан и ЕАБР построят Суусамыр-Кокомеренский каскад ГЭС
Зеленая энергетика. С какими трудностями сталкиваются инвесторы в Кыргызстане
Популярные новости
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме тенге. Курсы на&nbsp;10&nbsp;марта Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме тенге. Курсы на 10 марта
Российский рубль и&nbsp;тенге подорожали относительно сома. Курсы валюты на&nbsp;11&nbsp;марта Российский рубль и тенге подорожали относительно сома. Курсы валюты на 11 марта
Курсы валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;10&nbsp;марта Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 марта
Торговая война США и&nbsp;Китая. Ударит&nbsp;ли она по&nbsp;экономике Кыргызстана? Торговая война США и Китая. Ударит ли она по экономике Кыргызстана?
Бизнес
Формирование нового района Бишкека: возможности и&nbsp;проблемы модели &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Формирование нового района Бишкека: возможности и проблемы модели «Все в одном»
Samsung со&nbsp;скидкой + аксессуары в&nbsp;подарок от&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; только в&nbsp;марте Samsung со скидкой + аксессуары в подарок от O!Store — только в марте
MegaPay продлевает акцию: NFC-стикеры бесплатно! MegaPay продлевает акцию: NFC-стикеры бесплатно!
Оформите ОСАГО в&nbsp;MBANK и&nbsp;получите 15&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО в MBANK и получите 15 процентов кешбэка
12 марта, среда
09:46
Проекты нормативных актов теперь должны размещаться на едином портале кабмина Проекты нормативных актов теперь должны размещаться на ...
09:46
Фильм из Кыргызстана участвует в кинофестивале «Сибирский характер» в Омске
09:41
Об эпизоотической обстановке в Кыргызстане рассказали в Ветслужбе
09:34
«Джаз_Бишкек_Весна». В фестивале примут участие музыканты из восьми стран
09:25
Сом заметно подешевел к евро, рублю и тенге. Курсы валюты на 12 марта