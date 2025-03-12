Строительство ГЭС на Орто-Токойском водохранилище. Что уже сделали

На Орто-Токойском водохранилище продолжаются работы по строительству новой ГЭС, принадлежащей ОАО «Чакан ГЭС». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

По ее данным, станция будет иметь установленную мощность 21 мегаватт, а ее среднегодовая выработка составит 75 миллионов киловатт-часов.

Фото ОАО «Чакан ГЭС». Стоительство ГЭС на Орто-Токойском водохранилище

В рамках проекта возведен временный городок для рабочих и строителей, построен бетонный завод. В данное время идут следующие работы:

выполняются строительно-монтажные работы по заливке бетона подпорной стены отводящего канала;

завершены работы по укреплению берега реки Чу;

проводятся буровые работы в тоннеле, на 10 марта пробурено 460 метров;

ведутся работы по прокладке дороги на верхнем гребне водохранилища.





Проект возведения ГЭС утвержден правительством Кыргызстана 30 июля 2021 года.

24 марта 2023-го между China National Machinery Industry Corporation (СNМIС) и ОАО «Чакан ГЭС» подписан контракт на строительство станции.

Срок завершения проекта — первое полугодие 2026-го.