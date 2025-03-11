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Экономика

Российский рубль и тенге подорожали относительно сома. Курсы валюты на 11 марта

Фото из интернета. После бурно роста на прошлой неделе евро стал понемногу дешеветь

Официальные курсы российского рубля и тенге выросли по отношению к сому, евро и юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают его в среднем по 87,33 сома, продают — по 87,81 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,45 сома (без изменений).

Евро за последние сутки подешевел. Сегодня его покупают в среднем по 94,4 сома, продают — по 95,36 сома. Официальный курс — 94,5378 сома (снижение — 0,37 процента).

Российский рубль немного подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,98 сома, продают — по 1,006 сома. Курс Национального банка — 0,9806 сома (рост — 0,09 процента).

Курс казахского тенге вырос. Сегодня его покупают по 0,1207 сома, продают — по 0,1887 сома. Официальный курс — 0,1769 сома (рост — 0,28 процента).

Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 12,2 сомов, продают — по 12,5 сома. Официальный курс — 12,0364 сома (снижение — 0,41 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/322330/
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