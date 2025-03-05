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Экономика

Золотые запасы Кыргызстана в январе сократились — World Gold Council

Мировые центробанки в январе 2025 года приобрели в общей сложности 18,5 тонны золота. Такие данные приводит World Gold Council (WGC).

По словам аналитика Всемирного золотого совета Мариссы Салим, центробанки сохранили активный интерес к золоту в январе.

«Устойчивые закупки подчеркивают стратегическую роль золота в золотовалютных резервах, особенно в условиях, когда центральным банкам приходится справляться с возросшими геополитическими рисками», — пояснила она.

Отмечается, что центробанки развивающихся государств остаются самыми активными покупателями. В топ-3 в январе попали Узбекистан (8,1 тонны), Китай (5 тонн) и Казахстан (3,8 тонны).

Наращивают свои запасы Польша, Чехия, другие страны.

Золотые запасы в январе сократились у России (3,1 тонны), Иордании (3 тонны).

Нацбанк Кыргызстана продал 1,9 тонны золота.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321749/
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