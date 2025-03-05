Лошади, коровы, куры. Какие области Кыргызстана лидируют по поголовью скота

В Кыргызстане органы местного самоуправления посчитали, сколько у людей скота и домашней птицы. Эта информация взята из официальных документов по статистике.

Считали всех животных и птиц, которые есть у обычных людей в частных хозяйствах, у фермеров и у тех, кто занимается сельским хозяйством как предприниматель. Руководители больших ферм (государственных, колхозных и подсобных хозяйств при заводах и компаниях) тоже предоставили данные о скоте и птице.

В деревнях и селах специальные люди ходили по домам и дачам и записывали, сколько у кого скота и птицы. А в отдаленных местах, например на пастбищах или зимних стоянках, учет проводила специальная группа людей.

Из общего поголовья скота и домашней птицы, содержащихся на отдельно расположенных объектах, 40 процентов пришлось на домашнюю птицу, 26 процентов — свиней, 18 процентов — лошадей, около 16 процентов — овец и коз, около 11 процентов — на крупный рогатый скот.

По сравнению с 2023 годом поголовье крупного рогатого скота выросло в Иссык-Кульской (на 2,4 процента), Нарынской (на 2,3 процента) и Баткенской (на 2,3 процента) областях. Уменьшение поголовья отмечалось в городах Бишкеке и Оше.

Рост поголовья овец и коз отмечен в хозяйствах Чуйской (на 3,4 процента) и Джалал-Абадской (на 2 процента) областей. В Ошской наблюдалось уменьшение на 0,4 процента.

Поголовье лошадей выросло на 2 процента, в том числе в хозяйствах Чуйской (на 3,8 процента) и Джалал-Абадской (на 3,8 процента) областей.

На конец 2024 года в хозяйствах республики насчитывалось 7,7 миллиона голов домашней птицы, что на 10,6 процента больше, чем в 2023-м. Значительный рост поголовья домашней птицы отмечен в хозяйствах Баткенской (на 44,3 процента) и Чуйской (на 19 процентов) областей.