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Экономика

Сом подорожал относительно всех основных валют, кроме тенге. Курсы на 3 марта

Фото из интернета. Российский рубль продолжает оставаться одной из самых нестабильных валют на рынке — после роста он вновь падает

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля и юаня снизились по отношению к сому, тенге — вырос. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Курс доллара претерпел незначительные изменения. Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают его в среднем по 87,31 сома, продают по 87,8 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,449 сома (снижение — 0,01 процента).

Евро за последние сутки подешевел. Сегодня его покупают в среднем по 90,68 сома, продают по 91,67 сома. Официальный курс — 90,9601 сома (снижение — 0,74 процента).

Российский рубль заметно подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,973 сома, продают по 1,012 сома. Курс НБ КР — 0,999 сома (снижение — 1,06 процента).

Курс казахского тенге вырос. Сегодня его покупают по 0,1196 сома, продают по 0,1894 сома. Официальный курс — 0,175 сома (рост — 0,46 процента).

Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают по 12,5 сома. Официальный курс — 12,01 сома (снижение — 0,16 процента).

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321520/
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