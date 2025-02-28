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Экономика

Инвесторов попросили ускорить работу над ТЭО газовой станции Бишкекской ТЭЦ-2

ОАО «Центрально-Азиатский инвестиционный холдинг» предложили завершить технико-экономическое обоснование газовой станции Бишкекской ТЭЦ-2 в течение трех месяцев и быстро реализовать проект. Об этом заявил министр энергетики КР Таалайбек Ибраев на встрече с генеральным директором компании Ореном Ахметом Мюжахидом.

По данным пресс-службы ведомства, реализация проекта строительства газовой станции Бишкекской ТЭЦ-2 мощностью 250 мегаватт рассчитана на 2-4 года. Бюджет — $443 миллиона.

В настоящее время ОАО «Центрально-Азиатский инвестиционный холдинг» сообщил, что инвестирует в ее строительство около 3 миллиардов сомов. Ее гендиректор отметил, что примет предложение министра и компания ускорит работу по проекту.

«Строительство ТЭЦ-2 в Бишкеке — стратегический инфраструктурный проект, направленный на увеличение энергомощностей страны. Это обеспечит население и предприятия стабильной электро- и теплоснабжением, повысит надежность энергосистемы, улучшит экологическую обстановку», — сообщила пресс-служба.

Инвестиционное соглашение между кабинетом министров КР и ОАО «Центрально-Азиатский инвестиционный Холдинг» подписано 20 сентября 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321402/
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