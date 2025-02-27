Российский рубль еще вырос в цене и стал дороже сома. Курсы валюты на 27 февраля

Фото из интернета. Российский рубль продолжает быстро восстанавливать свои позиции на валютном рынке

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля и юаня выросли по отношению к сому, тенге — снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Курс доллара претерпел незначительные изменения впервые почти за месяц. Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают его в среднем по 87,32 сома, продают — по 87,8 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,45 сома (рост — 0,01 процента).

Евро за последние сутки подорожал. Сегодня его покупают в среднем по 91,23 сома, продают — по 92,23 сома. Официальный курс — 91,8444 сома (рост — 0,31 процента).

Российский рубль вновь подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,998 сома, продают — по 1,031 сома. Курс Национального банка — 1,0149 сома (рост — 1,59 процента).

Курс казахского тенге снизился. Сегодня его покупают по 0,1193 сома, продают — по 0,1898 сома. Официальный курс — 0,1745 сома (снижение — 0,51 процента).

Китайский юань подорожал. В среднем его покупают по 12 сомов, продают — по 12,4 сома. Официальный курс — 12,052 сома (рост — 0,12 процента).