Национальный банк подвел итоги 2024 года. Восемь основных фактов и рекордов

Национальный банк Кыргызстана представил итоги своей работы в 2024 году, отметив ряд значительных достижений. Об этом рассказал глава НБ КР Мелис Тургунбаев.
Главной целью НБ КР остается поддержание ценовой стабильности. Несмотря на напряженность на мировых продовольственных рынках, банку удалось снизить уровень инфляции с 7,3 до 6,5 процента по итогам 2024 года. Отмечается, что уровень инфляции в Кыргызстане остается одним из самых низких в регионе и среди стран Евразийского экономического сотрудничества.
Учитывая экономические условия, НБ КР с апреля 2024 года начал поэтапно смягчать денежно-кредитную политику, снизив учетную ставку с 13 процента до 9 процентов.
Ситуация на внутреннем валютном рынке в 2024 году оставалась стабильной. Курс доллара США снизился с 89,8 сома в начале года до 87 сомов к концу года.
Зафиксирован рост денежных переводов в страну, обеспечивающих приток валюты. Общий приток составил около $3 миллиардов (рост на 10,5 процента), а чистый приток — $2,5 миллиарда (рост на 19 процентов по сравнению с 2023-м).
НБ КР удалось увеличить объем международных резервов на 57 процентов и достичь рекордного показателя в $5,1 миллиарда.
Активы НБ КР на конец 2024 года достигли рекордного размера в 550 миллиардов сомов (в 2022-м — 396 миллиардов сомов, 2023-м — 446 миллиардов сомов).
НБ КР завершил 2024 год с рекордной прибылью – около 46 миллиардов сомов ($525 миллионов). При этом подчеркивается, что получение прибыли не является основной целью Нацбанка.
Ключевыми задачами НБ КР остаются обеспечение покупательной способности национальной валюты и поддержание устойчивости финансовой и платежных систем страны.