Все основные валюты, кроме доллара, подешевели к сому. Курсы на 20 февраля

Фото из интернета. Российский рубль и тенге после роста на прошлой недели начали дешеветь

Официальные курсы евро, российского рубля, тенге и юаня снизились по отношению к сому. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 87,32 сома, продают — по 87,8 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,45 сома (без изменений).

Евро за последние сутки немного подешевел. Сегодня его покупают в среднем по 90,8 сома, продают — по 91,78 сома. Официальный курс — 91,2934 сома (снижение — 0,16 процента).

Российский рубль также подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,947 сома, продают — по 0,986 сома. Курс Национального банка — 0,9535 сома (снижение — 0,28 процента).

Курс казахского тенге заметно снизился. Сегодня его покупают по 0,1182 сома, продают — по 0,1903 сома. Официальный курс — 0,1737 сома (падение — 1,14 процента).

Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 12 сомов, продают — по 12,4 сома. Официальный курс — 12,004 сома (снижение — 0,1 процента).