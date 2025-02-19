Кыргызстан и Южная Корея обсудили создание интеллектуального логистического хаба

В Министерстве экономики и коммерции состоялась встреча заместителя министра Санжара Болотова с представителями южнокорейских компаний Ecovice и Sunjin. Стороны обсудили возможность создания интеллектуального логистического хаба на территории Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Встреча стала продолжением работы в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного 4 декабря 2024 года между Министерством экономики и коммерции КР и консорциумом ECOVICE Origin and SUNJIN Engineering & Architecture. Документ заключен в ходе официального визита президента Садыра Жапарова в Южную Корею.

Южнокорейские партнеры представили информацию о ходе продвижения разработки генерального плана по данному проекту, а также поделились опытом в области развития логистического потенциала Кыргызской Республики.

Стороны отметили высокий уровень двустороннего взаимодействия и выразили готовность продолжить работу над совместными инициативами.

В портфеле компании Sunjin более 10 тысяч реализованных проектов в различных секторах, включая проектирование целых городов.

более 10 тысяч реализованных проектов в различных секторах, включая проектирование целых городов. Среди проектов Sunjin в Центральной Азии — планируемая к строительству больница в Ташкенте (Узбекистан) на 500 койко-мест и IT-парк в Карачи (Пакистан) площадью более 76 тысяч квадратных метров.

Отметим, что южнокорейские компании уже ведут работу по строительству складов временного хранения (СВХ) в северной части Бишкека, а также работают над созданием плавучей фотоэлектрической станции совместно с ОАО «Чакан ГЭС» на территории ГЭС-5.