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Экономика

Кыргызстан и Южная Корея обсудили создание интеллектуального логистического хаба

В Министерстве экономики и коммерции состоялась встреча заместителя министра Санжара Болотова с представителями южнокорейских компаний Ecovice и Sunjin. Стороны обсудили возможность создания интеллектуального логистического хаба на территории Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Встреча стала продолжением работы в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного 4 декабря 2024 года между Министерством экономики и коммерции КР и консорциумом ECOVICE Origin and SUNJIN Engineering & Architecture. Документ заключен в ходе официального визита президента Садыра Жапарова в Южную Корею.

Южнокорейские партнеры представили информацию о ходе продвижения разработки генерального плана по данному проекту, а также поделились опытом в области развития логистического потенциала Кыргызской Республики.

Стороны отметили высокий уровень двустороннего взаимодействия и выразили готовность продолжить работу над совместными инициативами.

  • В портфеле компании Sunjin более 10 тысяч реализованных проектов в различных секторах, включая проектирование целых городов.
  • Среди проектов Sunjin в Центральной Азии — планируемая к строительству больница в Ташкенте (Узбекистан) на 500 койко-мест и IT-парк в Карачи (Пакистан) площадью более 76 тысяч квадратных метров.

Отметим, что южнокорейские компании уже ведут работу по строительству складов временного хранения (СВХ) в северной части Бишкека, а также работают над созданием плавучей фотоэлектрической станции совместно с ОАО «Чакан ГЭС» на территории ГЭС-5.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320431/
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