На льготные кредиты для фермеров Кыргызстана выделили 4 миллиарда сомов

Министерство сельского хозяйства Кыргызстана утвердило проект «Финансирование сельского хозяйства — 13» на 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках проекта предусмотрено выделение фермерам кредитов под 10 процентов. На это заложено 4 миллиарда 92 миллиона 769 тысяч 440 сомов.

Срок реализации проекта — 36 месяцев для тех, кто занимается животноводством, растениеводством и водосберегающими оросительными технологиями. Для тех, кто занимается лизингом сельскохозяйственной техники, проект будет длиться 84 месяца.

Отмечается, что кредиты выдаются через «Айыл Банк» и «Элдик Банк» на беззалоговой основе до 300 тысяч сомов, под залог — до 1 миллиона.

По направлениям выделили следующие средства: