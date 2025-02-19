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Экономика

На льготные кредиты для фермеров Кыргызстана выделили 4 миллиарда сомов

Министерство сельского хозяйства Кыргызстана утвердило проект «Финансирование сельского хозяйства — 13» на 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках проекта предусмотрено выделение фермерам кредитов под 10 процентов. На это заложено 4 миллиарда 92 миллиона 769 тысяч 440 сомов.

Срок реализации проекта — 36 месяцев для тех, кто занимается животноводством, растениеводством и водосберегающими оросительными технологиями. Для тех, кто занимается лизингом сельскохозяйственной техники, проект будет длиться 84 месяца.

Отмечается, что кредиты выдаются через «Айыл Банк» и «Элдик Банк» на беззалоговой основе до 300 тысяч сомов, под залог — до 1 миллиона.

По направлениям выделили следующие средства:

  • животноводство — 1 миллиард 227 миллионов 800 тысяч сомов;
  • растениеводство — 818,6 миллиона сомов;
  • водосберегающие оросительные технологии — 409,2 миллиона сомов;
  • лизинг сельскохозяйственной техники — 1 миллиард 637,1 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320405/
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