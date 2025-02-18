Финансовые аналитики прогнозируют рост цен на золото до $3 тысяч 300 за унцию

Аналитики Goldman Sachs пересмотрели прогноз стоимости золота на конец 2025-го, повысив его с $2 тысяч 890 до $3 тысяч 100 за унцию. Как сообщает Reuters, основной причиной роста цен эксперты называют устойчивый спрос со стороны центральных банков.

По оценкам аналитиков, подорожание произойдет из-за увеличения закупок золота центральными банками, что к концу года может поднять его стоимость на 9 процентов. Ожидается также постепенный рост активов биржевых фондов, ориентированных на золото, по мере снижения процентных ставок.

Goldman Sachs отмечает, что если политическая неопределенность в мире сохранится, включая возможное усиление тарифной политики США, цена золота может достигнуть $3 тысяч 300 за унцию. В свою очередь, увеличение ежемесячных закупок золота центральными банками до 70 тонн может привести к росту цены до $3 тысяч 200 за унцию.

Если же Федеральная резервная система Соединенных Штатов сохранит процентные ставки на текущем уровне, аналитики ожидают, что стоимость золота составит около $3 тысяч 60 за унцию.