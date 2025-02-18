Налог на имущество. Важные изменения, которые действуют с начала 2025 года

С начала 2025 года произошли важные изменения в администрировании налога на имущество. Об этом сообщила Государственная налоговая служба КР.

1 Новый порядок расчета налога на жилую недвижимость

Согласно изменениям в налоговом законодательстве, введена новая формула для расчета суммы налога на жилые здания и помещения, которая рассчитывается путем умножения налоговой базы на фиксированную ставку (сом/квадратный метр).

Н = НБ × С, где:

Н — сумма налога;

НБ — налогооблагаемая площадь (с учетом льгот);

С — ставка налога (сом/квадратный метр).

Ставки налога утверждаются местными кенешами раз в три года до 1 октября текущего налогового периода и вступают в силу с 1 января следующего налогового периода. Максимальная ставка не должна превышать 100 сомов за 1 квадратный метр.

Пример расчета: Если ставка в Бишкеке составляет 70 сомов, то налог на дом площадью 200 квадратных метров (с учетом льготной площади 150 квадратных метров) составит: Н = НБ × С = (200 — 150) × 70 = 50 × 70 = 3 тысячи 500 сомов.

Ставки налога на жилую недвижимость на 2025–2027 годов должны быть утверждены местными кенешами до 1 марта 2025 года.

Исчисление налога осуществляют налоговые органы по месту нахождения имущества, а извещения направляются налогоплательщикам не позднее 30 календарных дней до срока уплаты. Крайний срок уплаты налога — не позднее 1 сентября текущего налогового периода.

2 Новый порядок администрирования налога на нежилые сооружения на рынках

Для нежилых объектов (контейнеры, ангары и другие), расположенных на рынках и мини-рынках и не зарегистрированных в ГУ «Кадастр», налог рассчитывается на основании реестров, предоставленных владельцами рынков.

Особенности администрирования:

Налоговые органы автоматизированно направляют извещения владельцам объектов.

Уплата налога производится ежеквартально до 20-го числа третьего месяца квартала.

Владельцы рынков обязаны предоставлять сведения о нежилых сооружениях до 1 февраля текущего налогового периода в форме, утвержденной уполномоченным налоговым органом.

Ответственность за непредоставление данных: предусмотрен штраф для владельцев рынков в размере 65 тысяч сомов.

3 Налог на придомовые земельные участки многоквартирных домов Налог на придомовые земельные участки многоквартирных домов

Обязательство по уплате налога на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки распределяется между собственниками пропорционально их доле в общем имуществе.

Если управление домом передано управляющим компаниям или кооперативам, уплата налога возлагается на эти организации.

4 Изменения в порядке предоставления льгот

Предусмотрена льгота для родителей или опекунов детей с ограниченными возможностями здоровья в виде освобождения от уплаты 50 процентов суммы налога на одно жилое здание, помещение или транспортное средство.

Право уменьшить сумму налога на сумму налога, уплаченного за земельный участок под ним (в пределах суммы налога на имущество для данного объекта), теперь предоставляется только в отношении нежилого объекта имущества.

5 Начисление налога

До 1 января 2026 года налоговые органы вправе самостоятельно исчислить налог на имущество физических лиц, не подавших отчетность, в пределах срока исковой давности. Это касается: