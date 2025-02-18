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Экономика

Компаниям с госдолей рекомендовано размещать ценные бумаги на фондовой бирже

Компаниям с государственной долей рекомендовано размещать ценные бумаги на Кыргызской фондовой бирже. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Уточняется, что кабмин просит компании с государственной долей участия осуществлять первичное размещение и обращение ценных бумаг на торговой площадке ЗАО «Кыргызская фондовая биржа».

Расчеты по сделкам с ценными бумагами, совершенным на торговой площадке КФБ, рекомендуется осуществлять через лицензированного депозитария — ЗАО «Центральный депозитарий».

Порядок размещения, обращения, а также учет ценных бумаг определяются в соответствии с нормативными документами Кыргызской фондовой биржи Центрального депозитария.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320254/
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