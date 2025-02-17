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Экономика

Казахстан договорился со Швейцарией отправлять уран на АЭС Бецнау и Лейбштадта

Казахстан договорился со Швейцарией отправлять уран на атомные электростанции городов Бецнау и Лейбштадт. Об этом сообщается на сайте Национальной атомной компании «Казатомпром».

Уточняется, что достигнута договоренность со швейцарскими Axpo Power AG и Kernkraftwerk Leibstadt AG о поставках урана. Первый контракт уже подписан.

«Этот контракт — важный шаг в нашей стратегии по диверсификации каналов сбыта. Он также играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности и декарбонизации, что позволит укрепить наше партнерство и обеспечить долгосрочные поставки природного урана для атомной энергетики Швейцарии», — сказал главный директор по коммерции «Казатомпрома» Владислав Байгужин.

Казахстан — ведущий поставщик урана на мировые рынки. В 2025 году «Казатомпром» рассчитывает нарастить объем добычи на семь процентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320194/
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