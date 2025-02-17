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Экономика

Принять участие в создании промышленной зоны в Чуйской области предложено Турции

Принять участие в создании промышленной зоны в Чуйской области предложено Турции. Вопрос обсуждался на встрече заместителя министра экономики и коммерции КР Искендера Асылкулова с замглавы Министерства промышленности и технологий РТ Мухамметом Касымом Генуллю.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в промышленной сфере.

Отмечается, что одним из ключевых вопросов стало создание промышленной зоны в Чуйской области. Кыргызстан предлагает турецкой стороне рассмотреть возможность участия в этом проекте. В апреле представители Турции ознакомятся с предложенным земельным участком для строительства промышленной зоны.

Кроме того, состоялась встреча с представителями Ассоциации ювелиров и часов Анкары. Турецким ювелирным компаниям провели презентацию, посвященную возможностям сотрудничества. Основное внимание было уделено привлечению турецких технологий в производство ювелирных изделий в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320177/
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