Принять участие в создании промышленной зоны в Чуйской области предложено Турции. Вопрос обсуждался на встрече заместителя министра экономики и коммерции КР Искендера Асылкулова с замглавы Министерства промышленности и технологий РТ Мухамметом Касымом Генуллю.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в промышленной сфере.

Отмечается, что одним из ключевых вопросов стало создание промышленной зоны в Чуйской области. Кыргызстан предлагает турецкой стороне рассмотреть возможность участия в этом проекте. В апреле представители Турции ознакомятся с предложенным земельным участком для строительства промышленной зоны.

Кроме того, состоялась встреча с представителями Ассоциации ювелиров и часов Анкары. Турецким ювелирным компаниям провели презентацию, посвященную возможностям сотрудничества. Основное внимание было уделено привлечению турецких технологий в производство ювелирных изделий в Кыргызстане.