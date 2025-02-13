Проблемы трудовой миграции в России, и как создают рабочие места в Кыргызстане

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев на брифинге рассказал о трудовой миграции, создании рабочих мест в Кыргызстане и повестке предстоящего заседания Межправительственной комиссии с Россией.
Относительно трудовой миграции и новых требованиях в России
Он прокомментировал изменение миграционного законодательства в Российской Федерации, в частности требований по наличию договоров/контрактов с работодателями, ограничению срока действия контракта одним годом (с возможностью продления) и санкциям для незарегистрированных лиц.
Чиновник выразил понимание в связи со сложившейся ситуацией в мире и России. С другой стороны, он охарактеризовал новые требования как «барьер» для трудовых мигрантов из стран-союзников и заявил о намерении поднять вопрос на площадке ЕАЭС, поскольку он требует политического решения.
Данияр Амангельдиев отметил, что число трудовых мигрантов из Кыргызстана в России сокращается из года в год, что связано с ростом внутренней экономики КР и созданием благоприятных условий для трудоустройства.
Создание рабочих мест в Кыргызстане
Основной задачей кабмина, по словам Данияра Амангельдиева, является создание условий и новых рабочих мест для граждан Кыргызстана. В 2025 году запускают программу поддержки не менее 100 промышленных предприятий. В план действий включено 146 новых объектов.
-
Регионы. Практически все новые предприятия расположены в регионах (37 — в Чуйской области, около 20 — в Ошской, остальные — в других регионах).
-
Рабочие места. В этом году планируется создать около 19 тысяч новых рабочих мест только на предприятиях, включенных в программу поддержки. В 2024-м создали 19 тысяч 800 рабочих мест.
-
Общий прогноз. С учетом предприятий, не входящих в программу, общее число новых рабочих мест в стране в этом году может составить 50-60 тысяч (в 2024-м — около 80 тысяч, включая самозанятых).
-
Дефицит рабочей силы. Министр отметил, что на сегодня в регионах Кыргызстана уже наблюдается дефицит рабочей силы.