13:42
USD 87.45
EUR 90.70
RUB 0.92
Экономика

Проблемы трудовой миграции в России, и как создают рабочие места в Кыргызстане

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев на брифинге рассказал о трудовой миграции, создании рабочих мест в Кыргызстане и повестке предстоящего заседания Межправительственной комиссии с Россией.

Относительно трудовой миграции и новых требованиях в России

Он прокомментировал изменение миграционного законодательства в Российской Федерации, в частности требований по наличию договоров/контрактов с работодателями, ограничению срока действия контракта одним годом (с возможностью продления) и санкциям для незарегистрированных лиц.

Чиновник выразил понимание в связи со сложившейся ситуацией в мире и России. С другой стороны, он охарактеризовал новые требования как «барьер» для трудовых мигрантов из стран-союзников и заявил о намерении поднять вопрос на площадке ЕАЭС, поскольку он требует политического решения.

Данияр Амангельдиев отметил, что число трудовых мигрантов из Кыргызстана в России сокращается из года в год, что связано с ростом внутренней экономики КР и созданием благоприятных условий для трудоустройства.

Создание рабочих мест в Кыргызстане

Основной задачей кабмина, по словам Данияра Амангельдиева, является создание условий и новых рабочих мест для граждан Кыргызстана. В 2025 году запускают программу поддержки не менее 100 промышленных предприятий. В план действий включено 146 новых объектов.

  • Регионы. Практически все новые предприятия расположены в регионах (37 — в Чуйской области, около 20 — в Ошской, остальные — в других регионах).

  • Рабочие места. В этом году планируется создать около 19 тысяч новых рабочих мест только на предприятиях, включенных в программу поддержки. В 2024-м создали 19 тысяч 800 рабочих мест.

  • Общий прогноз. С учетом предприятий, не входящих в программу, общее число новых рабочих мест в стране в этом году может составить 50-60 тысяч (в 2024-м — около 80 тысяч, включая самозанятых).

  • Дефицит рабочей силы. Министр отметил, что на сегодня в регионах Кыргызстана уже наблюдается дефицит рабочей силы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/319802/
просмотров: 430
Версия для печати
Материалы по теме
МИД ответил Бекешеву: Горячая линия обработала 62 тысячи обращений за 2024 год
Генконсульство КР в Новосибирске ответило на критику депутата Медера Алиева
В 2024 году в Россию из Кыргызстана прибыло 117 тысяч мигрантов — Росстат
Блокировка счетов кыргызстанцев в РФ. Депутат призывает МИД помочь мигрантам
Блокировка банковских карт, находящихся в реестре МВД РФ: комментарий МИД
Отправила резюме 100 раз — Айдай Иманкулова из Бишкека о жизни и работе в США
Реестр контролируемых лиц (мигрантов) появился на сайте МВД России
Свободу передвижения рабочей силы просит обеспечить Россию посол Кыргызстана
Права иммигрантов в США защищены Конституцией. Советы юриста
Депутат Жогорку Кенеша встретился с мигрантами в России
Популярные новости
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара. Курс на&nbsp;10&nbsp;февраля Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 10 февраля
Сом подорожал к&nbsp;евро, российскому рублю и&nbsp;юаню. Курсы валюты на&nbsp;11&nbsp;февраля Сом подорожал к евро, российскому рублю и юаню. Курсы валюты на 11 февраля
Глава ГНС Шыкмаматов: Будет услышан каждый, у&nbsp;кого есть предложения по&nbsp;налогам Глава ГНС Шыкмаматов: Будет услышан каждый, у кого есть предложения по налогам
Российский рубль, тенге и&nbsp;юань подорожали. Курсы валюты на&nbsp;12&nbsp;февраля Российский рубль, тенге и юань подорожали. Курсы валюты на 12 февраля
Бизнес
MegaPay: NFC-платежи с&nbsp;удобными аксессуарами и&nbsp;бесплатные NFC-стикеры! MegaPay: NFC-платежи с удобными аксессуарами и бесплатные NFC-стикеры!
Конгресс &laquo;Гидроэнергетика. Центральная Азия и&nbsp;Каспий&raquo; пройдет в&nbsp;Бишкеке Конгресс «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» пройдет в Бишкеке
Смотри Кубок Азии по&nbsp;футболу U&nbsp;20&nbsp;на MegaTV! Смотри Кубок Азии по футболу U 20 на MegaTV!
Как выбрать Wi-Fi-роутер в&nbsp;2025 году для скоростного домашнего интернета Как выбрать Wi-Fi-роутер в 2025 году для скоростного домашнего интернета
13 февраля, четверг
13:18
В администрации президента рассказали, почему в Кыргызстане сократились митинги В администрации президента рассказали, почему в Кыргызс...
12:44
Законопроект о присвоении дачным поселениям статуса села принят в третьем чтении
12:44
Проблемы трудовой миграции в России, и как создают рабочие места в Кыргызстане
12:27
MegaPay: NFC-платежи с удобными аксессуарами и бесплатные NFC-стикеры!
12:20
В Жогорку Кенеше просят возродить телепередачу «Издейм сени»