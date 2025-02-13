Проблемы трудовой миграции в России, и как создают рабочие места в Кыргызстане

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев на брифинге рассказал о трудовой миграции, создании рабочих мест в Кыргызстане и повестке предстоящего заседания Межправительственной комиссии с Россией.

Относительно трудовой миграции и новых требованиях в России

Он прокомментировал изменение миграционного законодательства в Российской Федерации, в частности требований по наличию договоров/контрактов с работодателями, ограничению срока действия контракта одним годом (с возможностью продления) и санкциям для незарегистрированных лиц.

Чиновник выразил понимание в связи со сложившейся ситуацией в мире и России. С другой стороны, он охарактеризовал новые требования как «барьер» для трудовых мигрантов из стран-союзников и заявил о намерении поднять вопрос на площадке ЕАЭС, поскольку он требует политического решения.

Данияр Амангельдиев отметил, что число трудовых мигрантов из Кыргызстана в России сокращается из года в год, что связано с ростом внутренней экономики КР и созданием благоприятных условий для трудоустройства.

Создание рабочих мест в Кыргызстане

Основной задачей кабмина, по словам Данияра Амангельдиева, является создание условий и новых рабочих мест для граждан Кыргызстана. В 2025 году запускают программу поддержки не менее 100 промышленных предприятий. В план действий включено 146 новых объектов.