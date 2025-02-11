Сом подорожал к евро, российскому рублю и юаню. Курсы валюты на 11 февраля

Фото из интернета. Рубль вновь начал дешеветь после роста, столь же нестабильно в последнее время ведет себя и евро

Официальные курсы евро, российского рубля и тенге снизились по отношению к сому, тенге — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 87,32 сома, продают — по 87,8 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,45 сома (без изменений).

Евро за последние сутки подешевел. Сегодня его покупают в среднем по 89,72 сома, продают — по 90,72 сома. Официальный курс — 90,2703 сома (снижение — 0,27 процента).

Российский рубль также подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,888 сома, продают — по 0,917 сома. Курс Национального банка — 0,8979 сома (снижение — 0,28 процента).

Курс казахского тенге вырос. Сегодня его покупают по 0,1168 сома, продают — по 0,1848 сома. Официальный курс — 0,1711 сома (рост — 0,06 процента).

Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают — по 12,1 сома. Официальный курс — 11,9981 сома (снижение — 0,28 процента).