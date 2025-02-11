Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт стали и алюминия

Дональд Трамп, как и обещал, подписал указ о введении 25-процентных пошлин на весь импорт стали и алюминия в США. Об этом сообщает Reuters.

Из документа следует, что данная мера не предусматривает никаких исключений, то есть президент США отменил льготы и беспошлинные квоты для основных поставщиков — Канады, Мексики, Бразилии и других стран.

Новые пошлины вводятся на сталь и алюминий из всех стран без исключения.

«Нашей стране нужно, чтобы сталь и алюминий делались в Америке, а не за границей», — заявил он после подписания указа. На вопрос журналиста, не повысятся ли из-за пошлин цены внутри США, ответил: «В итоге будет дешевле».

«Это важное дело. Мы начинаем возвращать Америке ее былое богатство... Пора нашей прекрасной промышленности возвращаться в Америку. Это первый шаг из многих», — добавил Дональд Трамп.

Новые пошлины вводятся на сталь и алюминий из всех стран без исключения.

Дональд Трамп подтвердил также, что в ближайшие два дня намерен ввести пошлины на импорт из тех стран, которые облагают пошлинами американскую продукцию.

Кроме того, президент США сообщил, что дальше может обложить дополнительными пошлинами импорт лекарств и компьютерных чипов.