10:08
USD 87.45
EUR 90.93
RUB 0.90
Экономика

В международных резервах Кыргызстана свыше 38 тонн золота — Нацбанк

Национальный банк Кыргызстана представил обновленные данные по золотовалютным резервам страны. По состоянию на 31 декабря 2024 года общий объем международных запасов составил $5 миллиардов 14 миллионов.

Золото остается ключевым активом в структуре резервов — его доля составляет 63,8 процента (включая золотые депозиты и золото в своповых операциях). По оценке регулятора, их общая стоимость составляет $3 миллиарда 198 миллионов. 

Их физический объем — 1,23 миллиона тройских унций.

Согласно данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council) на декабрнь 2024 года, золотые резервы стран Центральной Азии составляют:

  • Узбекистан - 382,57 тонны.
  • Казахстан - 284,05 тонны.
  • Кыргызстан - 38,13 тонны.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/319369/
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
На фоне заявлений Трампа запасы золота в Лондоне снизились рекордными темпами
Стоимость золота в 2025 году может достичь $3 тысяч за унцию
Торговля Армении с ОАЭ выросла в пять раз. При чем тут золото и алмазы РФ
Сбор налога на доходы золотодобывающих компаний составил более 12,5 миллиарда
Кыргызстан в 2024 году экспортировал 13,8 тонны золота
Кыргызстан обладает потенциалом в 4 тысячи тонн золота
Лидером по покупке кыргызского золота в 2024 году стала Великобритания
Мировая цена на золото в 2024-м превысит уровень прошлого года на 21 процент
Более 8 тонн золота экспортировал Кыргызстан с начала 2024 года
Новый исторический максимум. Цена золота превысила $2 тысячи 700 за унцию
Популярные новости
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
Рубль и&nbsp;тенге продолжают расти, доллар стабилен. Курсы валюты на&nbsp;7&nbsp;февраля Рубль и тенге продолжают расти, доллар стабилен. Курсы валюты на 7 февраля
&laquo;Керемет Банк&raquo; прекращает участие в&nbsp;партнерской сети банкоматов &laquo;Элкарт&raquo; «Керемет Банк» прекращает участие в партнерской сети банкоматов «Элкарт»
Сом подешевел к&nbsp;евро, рублю и&nbsp;тенге. Курсы валюты на&nbsp;6&nbsp;февраля Сом подешевел к евро, рублю и тенге. Курсы валюты на 6 февраля
Бизнес
Делайте переводы в&nbsp;&laquo;Юнистрим&raquo; и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль и&nbsp;ценные призы Делайте переводы в «Юнистрим» и получите шанс выиграть автомобиль и ценные призы
Три дня до&nbsp;судьбоносного розыгрыша: 10&nbsp;миллионов сомов могут стать вашими! Три дня до судьбоносного розыгрыша: 10 миллионов сомов могут стать вашими!
Откройте для себя Таиланд с&nbsp;&laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo;! Успейте принять участие в&nbsp;акции! Откройте для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»! Успейте принять участие в акции!
Новый этап развития: ОАО &laquo;Коммерческий банк Кыргызстан&raquo; переименовано в&nbsp;Mbank Новый этап развития: ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» переименовано в Mbank
10 февраля, понедельник
09:59
Илон Маск призвал закрыть радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки» Илон Маск призвал закрыть радиостанции «Радио Свобода»...
09:53
Внимание! В 11-м микрорайоне Бишкека отключили отопление
09:50
В международном аэропорту «Ош» временно ограничены взлеты и посадки
09:45
В международных резервах Кыргызстана свыше 38 тонн золота — Нацбанк
09:28
Азиада. Сборная Кыргызстана по хоккею сыграет в четвертьфинале с Гонконгом