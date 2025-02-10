Национальный банк Кыргызстана представил обновленные данные по золотовалютным резервам страны. По состоянию на 31 декабря 2024 года общий объем международных запасов составил $5 миллиардов 14 миллионов.

Золото остается ключевым активом в структуре резервов — его доля составляет 63,8 процента (включая золотые депозиты и золото в своповых операциях). По оценке регулятора, их общая стоимость составляет $3 миллиарда 198 миллионов.

Их физический объем — 1,23 миллиона тройских унций.

Согласно данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council) на декабрнь 2024 года, золотые резервы стран Центральной Азии составляют: