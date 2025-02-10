В 2024 году из Кыргызстана в Россию отправлено $940,5 миллиона

По итогам 2024 года общий объем трансграничных денежных переводов физических лиц в Кыргызстан составил $2,55 миллиарда (в 2023-м — $2,51 миллиарда). Такие данные опубликовал Национальный банк.

В течение года основная часть поступлений традиционно пришлась на страны СНГ — $2,36 миллиарда, из которых $2,32 миллиарда поступили из России.

Переводы из государств дальнего зарубежья составили $189,7 миллиона. Наиболее крупные потоки зафиксированы из:

США — $54,9 миллиона;

Южной Кореи — $60,1 миллиона;

Турции — $17,5 миллиона.

В прошлом году объем отправленных за границу денежных средств составил $1,21 миллиарда (в 2023-м — $1,15 миллиарда).

Объем денежных переводов из Кыргызстана в Россию составил $940,5 миллиона.

В Казахстан направлено $6,9 миллиона, $9,7 миллиона — в Южную Корею и $8,2 миллиона — в Турцию.