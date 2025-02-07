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Экономика

Кыргызстан предложил Брунею сотрудничество в энергетике и халал-индустрии

Состоялась встреча президента Садыра Жапарова с султаном Брунея Даруссалама Хассаналом Болкиахом. Лидеры обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и пути его дальнейшего развития. Об этом сообщается на сайте президента КР.

Садыр Жапаров выразил надежду на налаживание межрегионального сотрудничества между странами Центральной Азии и АСЕАН, наряду с двусторонним политическим диалогом. Он рассказал о реформах, модернизации и строительстве социально-экономических объектов и дорожно-транспортной инфраструктуры в Кыргызстане, а также об активном развитии международных транспортных коридоров, включая проект железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.

Среди возможных направлений партнерства президент Кыргызстана выделил энергетику, IT-сектор, переработку сырья и развитие халал-индустрии, подчеркнув заинтересованность в обмене опытом с Брунеем в сфере сертификации халал-продукции. Также он пригласил брунейских инвесторов к участию в энергетических и промышленных проектах Кыргызстана.

Султан Хассанал Болкиах выразил уверенность в наличии большого потенциала для развития сотрудничества между странами как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Он подчеркнул значимость взаимной поддержки в рамках ООН, выразил готовность к укреплению экономического сотрудничества и отметил перспективы взаимодействия в сфере туризма и образования. Султан Брунея пригласил президента Кыргызстана посетить страну с официальным визитом.

В завершение встречи лидеры двух стран подтвердили готовность к укреплению двусторонних связей и реализации совместных проектов, направленных на развитие экономического партнерства.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/319217/
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