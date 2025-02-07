Рубль и тенге продолжают расти, доллар стабилен. Курсы валюты на 7 февраля

Фото из интернета. Рубль последние несколько дней ведет себя очень нестабильно — после резкого падения, он быстро начал расти в цене

Официальные курсы российского рубля и тенге выросли по отношению к сому, евро и юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 87,32 сома, продают — по 87,8 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,45 сома (без изменений).

Евро за последние сутки подешевел. Сегодня его покупают в среднем по 90,46 сома, продают — по 91,42 сома. Официальный курс — 90,6419 (снижение — 0,37 процента).

Российский рубль вновь подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,887 сома, продают — по 0,919 сома. Курс Национального банка — 0,8959 сома (рост — 2,11 процента).

Курс казахского тенге тоже вырос. Сегодня его покупают по 0,1153 сома, продают — по 0,1823 сома. Официальный курс — 0,1696 сома (рост — 0,06 процента).

Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают — по 12,2 сома. Официальный курс — 11,9981 сома (снижение — 0,23 процента).